Melun : remise de la Médaille d'honneur

Dernièrement, Gérard Millet, maire de Melun, Louis Vogel, 1er adjoint et président de la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine, ainsi que de nombreux élus de la majorité et de l'opposition, ont remis les Médailles d'honneur régionales, départementales et communales dans les Salons de l'Hôtel de Ville.

Mairie de Melun