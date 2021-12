Ce projet a pour ambition de transformer la gare routière de Melun existante en un pôle d'échanges multimodal nouvelle génération incluant tous les modes de déplacement et valorisant les modes de déplacements doux.

Il prévoit notamment :

La création d'une nouvelle gare routière intégrant le réaménagement de l'ensemble des voies de circulation et de stationnement des bus, vélos, deux roues, voitures, piétons,

La création de deux parvis piétons de part et d'autre de la gare,

L'arrivée du Tzen 2, bus à haut niveau de service qui reliera Melun et Evry, via Sénart et Corbeil, en 2020,

Le développement et la valorisation des liaisons douces en gare de Melun.

Le projet fait l'objet d'une concertation publique auprès des usagers. Cette opération ambitieuse associe différents partenaires : SNCF, Réseau Ferré de France (RFF), STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France), Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, Conseil général de Seine-et-Marne et ville de Melun.

Quartier centre gare : un pôle d'affaires sur 30 000 m²

Projet phare de l'agglomération, le réaménagement du quartier de la gare confortera la vocation tertiaire de Melun Val de Seine par la création d'une offre de bureaux innovante et de qualité qui s'insérera dans un tissu urbain vivant.

Le pôle d'affaires intégrera bureaux, télé-centre et espace de co-working, commerces et services mais aussi hôtellerie de tourisme et d'affaires avec salle de séminaires. Une offre de logements de grande qualité sur 8000 m² complétera ce programme. Le réaménagement du quartier permettra de structurer une véritable entrée d'agglomération avec un souci de densification urbaine maîtrisée.

Les acteurs du projet

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine

Mandataire délégué : Aménagement 77

Maîtrise d’œuvre : Groupe-6 architectes, mandataire (architecture, urbanisme et paysage) (Véra Broëz), Urban’ (Lisa Vinassac)