Melun puise dans la Seine

La nappe du Champigny, très fragile, a particulièrement souffert en 2007-2009 d'épisodes de sécheresse conséquents, ayant abouti à une réflexion sur sa préservation, à l'échelle du département de Seine-et-Marne et plus particulièrement du territoire melunais.

Aussi, la ville de Melun a décidé de mettre en œuvre un approvisionnement alternatif en construisant une nouvelle usine prélevant son eau dans la Seine en substitution de la nappe. Ce projet d'importance permettra d'assurer la fourniture d'eau potable en quantité et en qualité suffisantes sur le long terme.

La société des Eaux de Melun, en charge de la distribution de l'eau, a été mandatée pour mener à bien ce projet. Soucieuses de garantir la qualité de la ressource 365 jours par an et de prévenir tout risque sanitaire, la Ville et la Société des Eaux de Melun ont donc décidé de mener une étude pour la protection de la nouvelle prise d'eau en Seine.

Dans ce contexte, des essais de simulations de pollutions accidentelles vont être menés. Ils permettront de mieux analyser la dispersion d'éventuels polluants, en amont de cette prise d'eau qui sera située à Boissise-la-Bertrand. Ces essais faisant appel à des colorants sont prévus la semaine du 10 au 14 octobre et seront également suivis d'analyses et d'un survol de la Seine par un drone.

Dans les 24 – 48 heures suivant ces essais, une coloration vert / jaune en surface de la Seine sera observée jusqu'aux limites du territoire de la Seine-et-Marne. Cette coloration est parfaitement inoffensive pour la santé et l'environnement.