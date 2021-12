Melun : propriétaires, proposez une chambre ou un studio en location pour les étudiants

Cela fait plus de 20 ans que la municipalité porte ce dispositif gratuit de chambres chez l'habitant. D'abord géré par le Centre Communal d'Action Sociale de la ville, le fichier des chambres a été repris en 2008 par le BIJ de Melun et son suivi a évolué : de la simple mise à disposition du public d'une liste de chambres, à un service de conseils aux propriétaires et aux jeunes et à la mise en relation les deux parties ; de chambres situées uniquement à Melun à des chambres situées sur plusieurs communes de l'agglomération Melun Val de Seine.

Ainsi, l'action du BIJ en la matière est la suivante :

- Collecte des offres de logements des propriétaires

- Visite des biens

- Information auprès des jeunes

- Mise en relation jeune/propriétaire

Selon la Ville, les étudiant(e)s des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) du lycée Jacques Amyot, de la Faculté ASSAS de Melun, l'École d'Infirmiers (IFSI) sont actuellement les plus demandeur.

" Cette relation de confiance, qui rassure à la fois le jeune et sa famille, mais aussi le propriétaire, souvent seul et peu informé du marché de location immobilière, est tout à fait propre à ce dispositif. Elle n'est assurée par aucun autre acteur, agences immobilières en particulier. C'est un travail sur-mesure, qui demande du temps et de la motivation ", explique la Ville.

Plus d'infos auprès du BIJ :

bij@ville-melun.fr

01 64 09 03 04