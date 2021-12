Melun : Programme de Réussite Educative

Il a pour objectif de lutter contre le décrochage ou l’échec scolaire des jeunes en leur permettant de s’inscrire dans un projet. Le PRE permet un accompagnement individualisé des familles et la mise en place d’actions dans des domaines variés : scolarité, santé, sport, culture... Il repose sur un engagement des parents, des enfants, et des acteurs de l’enfance et de l’éducation. Dans ce cadre, des actions, cofinancées par la préfecture et la Ville sont proposées aux enfants et à leur famille tout au long de l’année. Parmi celles-ci, « Les p'tits artistes », a pour objectif de : travailler sur la reconnaissance de l’importance des activités culturelles et artistiques ; stimuler les apprentissages scolaires (mémorisation, concentration, imagination) ; placer les enfants dans des situations de réussite afin de leur redonner confiance ; travailler sur la place de l’enfant au sein du groupe. L'association « Boules et balles » a encadré vingt enfants âgés de 5 à 11 ans sur une période de deux semaines au mois de juillet. Une initiation aux arts du cirque leur a été proposée et s'est finalisée par la réalisation d'un spectacle présenté aux parents.