Melun : Portes ouvertes aux Serres municipales

Alain Baraton, jardinier en chef du Domaine national de Trianon et du Grand parc de Versailles répondra aux questions des visiteurs le samedi de 14h à 18h. De nombreux ateliers ludiques et interactifs seront proposés : confection d’œuvres d’art 100 %% naturelles ; origami ; mini-chantier de fouilles pour les enfants (7 à 11 ans) ; composition florale à 10h30 et à 15h ; pratique du compost à la maison. A noter également l’installation éphémère d’un éco-pâturage (avec une présentation de la race solognote), d’un stand thématique sur les abeilles et le miel de Melun et une démonstration de chiens de troupeau. Une démonstration de labourage et de traction de troncs d’arbres par des chevaux de traits percherons est prévue le samedi et des balades à dos d’ânes seront organisées le dimanche.

Des artisans seine-et-marnais seront présents pour faire découvrir leurs créations en lien avec la nature. Des expositions de matériel de jardinage, mais aussi de végétaux et de compositions florales, agrémenteront la visite. Celle-ci sera aussi l'occasion d'assister à des démonstrations de sculpture sur billes de bois à la tronçonneuse. L’association Jardin et Santé présentera ses actions en faveur de la création de jardins à but thérapeutique dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux. Comme chaque année, le Service des Serres municipales présentera la production florale 2014 des serres et le fonctionnement du Service Espaces Verts. Entrée libre.