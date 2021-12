Melun : opération nettoyage des berges de Seine

Ce nettoyage s’effectue pour la première fois dans le cadre des "Berges saines", opération en partenariat avec l'association « la Seine en Partage » dont la Ville de Melun est membre.

L’objet de cette manifestation est de convier les riverains au nettoyage des berges de la Seine et de ses affluents. Il s'agit d'une opération de sensibilisation à l'Eco-citoyenneté à l'intention des associations, des établissements scolaires, mais aussi tout simplement en direction des citoyens.

C’est une manière pour chacun de s’approprier cet espace et d’apprendre à le respecter. La Seine fait partie intégrante de la Ville de Melun, elle contribue à son charme et à son attrait. C’est à chacun, à son niveau, de concourir à son entretien. Cette manifestation reste symbolique. En effet, le but est de sensibiliser, de changer les mentalités et non de nettoyer lourdement les bords de Seine, ceci étant fait régulièrement par les services techniques.

Cette opération sera encadrée par les services techniques de la Mairie, et notamment la Propreté Urbaine, qui assureront l'installation, la distribution du matériel, la surveillance des groupes, la récupération des déchets et des sacs en fin de nettoyage.

Le rendez vous est fixé sur le parking de la piscine et du stade municipal à partir de 9h. Les bénévoles y seront équipés de sacs et de gants. Ils seront ensuite répartis le long des berges se trouvant face au parking soit en direction de La Rochette, soit en direction du pont Notre-Dame.

Des cafés, viennoiseries ou jus d'orange ont été prévus lors de l’accueil des bénévoles. De même, en fin d'action, les services distribueront des bricks de jus d'orange et des viennoiseries ainsi que des t-shirts, en souvenir de cette opération qui se veut conviviale et décontractée. Tous les publics sont acceptés ; les jeunes enfants et ados devront toutefois être accompagnés.