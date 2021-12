Melun : Olivier Véran inaugure son premier établissement hospitalier en tant que ministre

« C'est le premier hôpital que j'inaugure en tant que ministre ». Pour sa deuxième visite au centre hospitalier melunais, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a reçu sa deuxième dose de vaccin contre le SARS-CoV-2, avant d'inaugurer officiellement le nouvel hôpital de Melun-Sénart. Bien que tardif (le bâtiment est opérationnel depuis 2018), cet événement était malgré tout à marquer d'une pierre blanche, pour le ministre, qui a assuré que ce projet était le fruit d'une mobilisation dont les élus et personnels impliqués pouvaient être fiers. « Les trois premières années de fonctionnement montrent que l'établissement est très attractif pour la population du Sud Seine-et-Marne, et que vous avez réussi le pari de faire en sorte que la population soit soignée ici et non pas sur Paris. La fidélité que vous avez su créer avec la population du Sud Seine-et-Marne a aussi soudé la confiance avec les professionnels de santé : vous avez augmenté les effectifs médicaux de 30 médecins, et les effectifs soignants de 110 personnes », a-t-il également salué, remarquant au passage la bonne santé financière de l'établissement.

Il faut dire que projet a mis tout de même mis plus de 15 ans pour sortir de terre, comme l'a rappelé Louis Vogel, le maire de Melun. « Enfin nous y sommes. Longtemps espéré, longtemps négocié, et longtemps construit, le nouvel hôpital de Melun-Sénart est enfin inauguré officiellement », s'est-il réjoui, ajoutant que cet hôpital, offrant un éventail complet de services de soin, était considéré comme l'établissement support de tout le groupe hospitalier sud Île-de-France, grâce à ses 700 lits et ses 2400 personnels de santé.

Véritable « locomotive du territoire », le Santépôle était en effet « attendu pour le développement de Melun et de ses grands projets urbains ». Son importance est apparue plus grande encore à l'occasion de cette pandémie. Il s'agit, pour le maire de Melun, de « l'un de ces projets qui fédère au-delà des clivages politiques, au-delà de la concurrence des territoires, pour se concentrer sur la seule chose qui compte, l'intérêt général ». Mais finalement, l'hôpital de Melun-Sénart est « bien plus qu'un hôpital, c'est un nouveau pole d'activité, un nouveau repère dans la vie de Melun et de son agglomération ».