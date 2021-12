Melun : Musée de la gendarmerie

Il est situé dans un ancien bâtiment de l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale. Les travaux coûteront 11 millions d’euros, et seront financés par l’Etat, la Communauté d’agglomération de Melun Val-de-Seine, le Conseil général, le Conseil régional, grâce à l’association de la communauté de commune d’agglomération de Melun Val de Seine, la ville de Melun et quelques mécènes. Ce musée s’adressera à tous les publics et présentera des objets historiques et insolites comme la carabine de l’affaire Dominici ou les menottes et le revolver de l’inspecteur Fanton, l’homme qui arrêta la « bande à Bonnot » en avril 1912. Au total, environ 10 000 objets et 20 000 documents seront exposés. Le musée retracera l’histoire de la gendarmerie à travers les âges, du XIIIe siècle à nos jours. L’ouverture au public est prévue en 2015.