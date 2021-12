Melun : les Restos du Cœur ont un nouveau local

« Alors que l'association a dû rendre l'ancien local qu'elle occupait à son propriétaire, cette dernière s'est retrouvée démunie devant l'objectif de s'installer dans un nouveau local qui corresponde à l'ensemble des critères de délai, de situation, de proximité et de structure pour ouvrir et aider les plus démunis », explique le bailleur social Habitat 77. Son président, Denis Jullemier, souhaitant « répondre au plus vite à cet appel », a mobilisé l'ensemble de ses services (agence commerciale, direction des affaires juridiques et du territoire de Melun-Pays-de-Seine).

« Avec la baisse des températures et l'approche de l'hiver, il était important pour Habitat 77 d'être réactif, responsable et solidaire aux côtés des Restos du Cœur », a indiqué Denis Jullemier.

L'initiative a payé en l'espace d'un mois, l'association ayant pu s'installer dans les anciens locaux de La Poste, 12 rue Estienne d'Orves, à l'Almont. Elle dispose désormais de locaux de 181 m² au sein desquels officient 31 bénévoles, qui distribuent plus de 4 000 repas par semaine. La principale préoccupation de l'association locale était de rester à proximité des personnes démunies qui fréquentent le centre-ville.

Une aide plurielle

Si l'association des Restos du cœur apporte une aide en matière alimentaire, elle intervient également dans l'aide vestimentaire, juridique, l'aide au logement, les microcrédits ou l'assistance aux bébés et à leurs parents. Présidée par Fabrice Gourhan, elle compte 32 centres en Seine-et-Marne et plus de 1 000 bénévoles. Ils ont servi l'an passé plus de 3,3 millions de repas à 20 000 personnes. L'antenne melunaise est ouverte le mardi et le vendredi

de 13 h à 17 h.