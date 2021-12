Melun: les premiers secours héliportés en expérimentation

Le partenariat vise à mettre en commun des moyens héliportés dépendant de l'Intérieur (hélicoptère de la Sécurité civile), et des équipes médicalisées des SAMU et des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne et de l'Essonne pour réduire les délais d'intervention dans le Sud de la région parisienne.

Il prend la forme d'une première expérimentation de 15 mois qui a débuté début juillet. Ainsi, l'un des deux hélicoptères de la sécurité civile, installés en proximité directe de Paris sur la base d'Issy-les-Moulineaux, rejoindra en journée une nouvelle base de travail. Équipée grâce au soutien des conseils départementaux de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, ainsi que des SAMU 77 et 91, elle est située sur l'aérodrome de Melun-Villaroche, où stationnera une équipe médicale composée d'un médecin urgentiste et d'un infirmier, issus alternativement soit des Samu 77 et 91, soit des services départementaux d'incendie et de secours franciliens.

Inspirée des expériences européennes voisines, elle vise à mesurer l'intérêt d'une telle pratique dans le contexte de l'Île-de-France, pour garantir la rapidité d'intervention des moyens médicalisés (la bonne prise en charge de certaines pathologies graves est très liée au facteur temps et certains patients sont transportés hors du département) et l'équité d'accès aux soins, y compris les plus spécialisés.

La Seine-et-Marne a été choisie pour installer cette équipe compte tenu de sa superficie. Elle concentre 50 % des interventions héliportées de la région. Les missions et le service rendu par l'hélicoptère seront évalués après un an d'expérimentation.