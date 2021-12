Melun : Les polices municipale et nationale de concert

La signature de cette convention répartissant les missions entre police municipale et nationale à pour objectif d'aboutir à une coordination toujours plus étroite entre les forces de sécurité locale et nationale.

Un travail en commun

« Nous étions en union libre mais là, on se marie », s'est réjoui Louis Vogel, maire et président de la communauté d'agglomération Melun Val de Seine.

Cette signature officialise un protocole de travail en commun, rodé depuis des années, avec une réunion hebdomadaire et des échanges quotidiens.

« Cela a permis de monter des dossiers, ce qui a apporté de réels résultats », précise le préfet, évoquant 10 % d'affaires résolues en plus à Melun l'an dernier.

Des moyens de communication simplifiés

L'une des principales avancées de ce partenariat est la mise en place, d'ici à la fin du semestre, d'un poste Acropol dans les locaux de la police municipale.

Acropol n'est autre que le système de communications radio de la Police nationale française depuis 1994. En effet, il s'agit de l'acronyme pour « Automatisation des Communications Radioélectriques Opérationnelles de la POLice Nationale ».

Ainsi, le préfet a validé l'accueil de la police municipale melunaise sur ce réseau historique afin d'échanger des informations opérationnelles.