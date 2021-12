Melun : Les mesures sanitaires mises en place pour le second tour

Pour limiter la propagation du virus et protéger les membres des bureaux de vote et les électeurs, la municipalité prévoit notamment que :



- Chaque bureau de vote sera équipé d'un accès à un point d'eau pourvu de savon et/ou de gel hydro-alcoolique.

- L'accès au bureau de vote sera limité à trois électeurs en simultanée. Les files d'attente se feront à l'extérieur et des files d'attente prioritaires seront prévues pour les personnes vulnérables. Dans ces files d'attente, ainsi qu'à l'intérieur des bureaux de vote, les mesures de distanciation physique seront appliquées (1 mètre entre chaque personne)

- Les présidents, les assesseurs et l'ensemble du personnel assurant la tenue des bureaux de vote seront équipés de visières.

- Le port d'un masque, « grand public » ou « chirurgical », sera obligatoire pour tout électeur. S'il est recommandé de venir voter avec son propre masque, la ville fournira des masques jetables « grand public » pour les personnes qui viendraient sans.

- Si nécessaire, les membres du bureau de vote pourront demander aux électeurs de retirer brièvement leur masque afin de contrôler leur identité.

-Un stock de stylos a été commandé pour que les électeurs puissent signer sur les listes d'émargement sans risque de contamination. Mais les électeurs sont encouragés à apporter leurs propres stylos à bille NOIRS pour émarger.

- Suspension de l'estampillage des cartes électorales pour le second tour Afin de limiter les risques de propagation du virus et éviter les manipulations qui ne seraient pas strictement nécessaires le jour du scrutin, la carte électorale des électeurs ne sera pas estampillée.

- Nettoyage fréquent en cours et après le scrutin Les présidents des bureaux de vote veilleront au nettoyage régulier des surfaces de contact : tables, isoloirs, stylos… Tous les bureaux de vote seront nettoyés avant et après le scrutin.

Toutes ces recommandations seront rappelées sur des affiches apposées dans chaque bureau de vote.

Concernant les procurations : celles établies pour le second tour du 22 mars restent valables. Il n'est pas nécessaire d'en établir une nouvelle si le mandataire n'a pas changé. Les mandataires peuvent également être porteurs de deux procurations établies en France, au lieu d'une en temps normal.