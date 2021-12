Melun : les impôts fonciers vont baisser

« Avec Kadir Mebarek, l'adjoint en charge des finances, nous avons fait de la rationalisation de la gestion municipale un objectif essentiel », a rappelé Louis Vogel, le maire de Melun, lors de ses vœux, indiquant que depuis 2015, le désendettement de la ville atteint 2 millions d'euros par an, « grâce à une baisse importante de ses dépenses de fonctionnement ». Estimant devoir « rendre du pouvoir d'achat » à ses administrés, dans « le contexte difficile que nous vivons », le maire de Melun a annoncé que les impôts fonciers allaient baisser. « Nous les abaisserons encore en 2020, je m'y engage solennellement devant vous, ce soir », a-t-il poursuivi, indiquant que cette politique serait poursuivie « si vous me faîtes confiance et si les circonstances le permettent » en 2021. Par ailleurs, une partie du budget « sera consacrée à la préemption de commerces afin de sélectionner des activités qualitatives respectueuses du Melun que nous voulons ». Quelque 500 000 euros de ressources seront également alloués afin d'éviter leur dégradation.

Le cinéma va prendre forme Dans la même veine, la ville-préfecture va se lancer cette année dans l'implantation d'un cinéma en centre-ville. Il sera situé près de la place Saint-Jean, rue de l'Eperon et proposera trois salles pour 500 places. Il remplacera à terme le cinéma des Variétés, situé boulevard Chamblain.