Melun : le tribunal judiciaire sous le feu des réformes

« Nous vous félicitons pour votre élection et vous adressons nos vœux les plus chaleureux pour les deux années de votre mandat ». Saluant l'ensemble des personnalités présentes lors de la rentrée solennelle du tribunal judiciaire, Marie-Bénédicte Maizy a d'emblée souhaité marquer sa volonté de travailler en bonne entente avec le barreau de Melun malgré le mouvement social en cours. « Au-delà de la colère qui anime actuellement les barreaux et de trois semaines de grève qui, nous nous devons de le dire, a d'ores et déjà un impact sur les délais de traitement des affaires civiles et pénales en cours et sur la performance de la juridiction, nos premiers échanges, particulièrement autour de la mise en œuvre des nombreuses réformes présentes et à venir, confirment la qualité et la richesse des relations entre ce barreau et cette juridiction », a-t-elle tenu à préciser. La rentrée solennelle a aussi été marquée par l'arrivée de la nouvelle directrice de greffe du tribunal, Caroline Savier, à la tête des 137 fonctionnaires du tribunal judiciaire.

Une ampleur inconnue auparavant

En 2020, la juridiction melunaise aura notamment pour projets la refonte du site internet du CDAD (Comité départemental pour l'accès au droit), l'organisation de formations au niveau du département pour l'ensemble des agents des structures d'accès au droit, du festival du film judiciaire et de la journée nationale d'accès au droit. Mais le tribunal devra surtout s'organiser au mieux pour faire face au flot de réformes en cours.

« Au-delà de l'activité juridictionnelle, ce ne sont pas moins de six réformes majeures qui touchent tous les pans de notre activité, que nous devons mettre en œuvre, à effectifs constants, avec des textes parus ou à paraître encore dans des délais extrêmement contraignants. De mémoire de tribunal, il n'y a jamais eu autant de réformes d'une telle ampleur en si peu de mois », a en effet indiqué la présidente, qui a notamment évoqué le projet d'amélioration de l'accueil des justiciables du tribunal judiciaire, la réforme du divorce (suppression de la tentative de conciliation avant l'assignation à divorce), ou encore la réforme pénale des mineurs.