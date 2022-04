Melun : le trafic de drogue empêche la distribution du courrier

Cela fait près d'un an que la cinquantaine d’habitants de ce quartier de Melun, voué à la démolition en 2023, est privée de courrier, selon le “Parisien“. Les lieux sont, en effet, occupés par des dealeurs et les facteurs ont reçu la consigne de ne plus s’y présenter. D’autant que les boîtes aux lettres sont vandalisées. Face à cette situation, les locataires se sont adressés à Habitat 77, le bailleur social. Ce dernier, qui songe à instaurer des brigades dédiées, a indiqué avoir demandé aux pouvoirs publics d’agir pour la sécurité et la qualité de vie au sein de la résidence. De son côté, la mairie de Melun compte proposer une médiation à La Poste, afin de trouver une solution moins contraignante pour les locataires.