Melun : le secrétaire d'État à l'enfance et à la famille au secours populaire

Il a choisi l'antenne melunaise du Secours populaire français (SPF). Alors qu'il était déjà secrétaire d'État à l'enfance et qu'il a vu récemment son champ de compétences élargi à la famille, Adrien Taquet est venu, mardi, rendre visite à l'association caritative située dans le quartier de l'Almont, à Melun. Le membre du gouvernement Castex a pu échanger avec des familles bénéficiaires et des bénévoles de la structure.

Vestiaire, denrées alimentaires, séjours de vacances, journées à la mer : Lucienne Saby et Patrick Zunino, respectivement secrétaire générale départementale du Secours populaire et responsable de l'antenne de Melun, ont présenté au secrétaire d'État les différentes actions déployées tout au long de l'année. Au total, ce sont 30 permanences d'accueil du SPF qui oeuvrent en Seine-et-Marne, ainsi qu'une structure d'accueil mobile. En 2019, le Secours populaire est intervenu dans 257 communes du département et a accueilli 14 517 personnes.