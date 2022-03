Melun : le portrait géant de Napoléon est à sauver

Pour sauver le Portrait de l’empereur, un tableau monumental (2, 56 m x 1, 85 m) signé du peintre Anne-Louis Girodet juste avant la chute de Napoléon, il suffit de voter. Ouvert le 10 février, le scrutin se termine le 10 mars. La ville de Melun est, en effet, en finale du concours “Le plus Grand Musée de France” organisé par la compagnie d’assurance allemande Allianz et la Fondation pour la sauvegarde de l’art français.

A la clé : un prix doté de 8 000 euros et décerné au vainqueur Une somme qui sera utile pour restaurer cette toile, qui se décolle et entraîne la couche picturale à se soulever. Le musée de Melun et le portrait de Napoléon sont en compétition avec les statues de l’abbaye Notre-Dame du Val de Gif-sur-Yvette (Essonne) et le Plancher deJeannot, un morceau de parquet gravé conservé à l’hôpital Saint-Anne, à Paris.