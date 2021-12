Melun : Le mime à l'honneur

Compagnie professionnelle de théâtre implantée et subventionnée par la Ville de Melun, Le Bateau Ivre propose depuis plus de vingt ans, des spectacles, animations événementielles, stages et conférences. Pour son nouveau projet, baptisé « Laurenzaccio », la compagnie aborde l’univers du clown. Une thématique voisine du mime, un art qui sera décliné avec deux stages et un spectacle. Apprendre à marcher sur place, tirer une corde, soulever un poids, ralentir, patiner, voler, grimper, boire, nager, tirer à l’arc, monter à cheval, cueillir une fleur, manger une pomme ou encore,... danser la « Moonwalk » comme Michael Jackson ! Telle est l’invitation lancée par la compagnie Le Bateau Ivre qui organise deux stages de mime, animés par Philippe Pillavoine, à l’Espace Saint-Jean de Melun : du 15 au 18 avril 2014 de 14 à 17 h pour les enfants et préadolescents (8-13 ans) ; du 22 au 25 avril 2014 de 14 à 17 h pour les adolescents et adultes (14 - 77 ans). A travers des jeux ludiques et créatifs, ces stages permettent d’acquérir une plus grande confiance en soi, de développer sa conscience corporelle ainsi que son rapport avec l’autre. La compagnie présentera également le 24 mai prochain à l’Espace Saint-Jean son spectacle de mime pour tous publics interprété par Philippe Pillavoine : Mr Alone dans « Marche dans les nuages ». Pour chaque stage, le tarif est de 79 € et le nombre de participants est limité à douze. Pour le spectacle « Marche dans les nuages », le tarif normal est de 10 € (5 € pour les groupes et les moins de douze ans). Réservations au 01 60 59 24 11.