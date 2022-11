Melun : le festival Les Amplifiés le 19 novembre

Soutenir la création, encourager la diffusion et accompagner les jeunes dans la pratique et l’écoute des musiques actuelles : tels

sont les objectifs de la politique musicale de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine. Au cœur de cette ambition, le festival Les Amplifiés occupe une place essentielle. C’est une opportunité unique offerte à des groupes ou des artistes issus du territoire de se produire sur scène dans des conditions professionnelles et d’assurer les premières parties de têtes d’affiche.

La prochaine édition, qui se déroulera le samedi 19 novembre (à partir de 19 h 30), à l’Escale à Melun, accueillera l’artiste Zinée. Son deuxième album ("Cobalt") est un bouillon d’émotions pures et reflète sa personnalité complexe. Directe, mais insaisissable, elle évolue entre drill et trap et nous propulse dans une autre galaxie. Les autres artistes présents sur scène seront Doums, Skia,Morgan et MLody.

Festival Les Amplifiés (19 novembre) : salle l’Escale (avenue de la 7e Division blindée américaine, Melun). Tarifs : 10 euros (sur place) et 8 euros (prévente). Pass Culture et abonné : 8 euros. Renseignements : 01 64 79 25 41.