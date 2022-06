Melun : le conservatoire s’ouvre au théâtre

Quatre ateliers de théâtre hebdomadaires ouverts à tous les âges vont se dérouler au conservatoire de musique Les Deux Muses de Melun à partir de septembre prochain. Que vous soyez novices, amateurs ou professionnels, Juliette Mailhé, comédienne et professeure de théâtre confirmée, vous transmettra les arts du théâtre et de la parole (déclamation, techniques corporelles, vocales, gestuelles et respiratoires).

Conservatoire Les Deux Muses : 26, avenue Georges Pompidou, Melun. Tél. : 01 64 52 00 53.