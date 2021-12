Melun ; le bio à la cantine

Sensibilisée sur les enjeux d'une alimentation saine et de qualité, la Mairie entend privilégier les viandes et les légumes frais issus de fournisseurs choisis pour leur sérieux et la qualité des produits. Pour que les enfants prennent de bonnes habitudes alimentaires, un plan a été établi avec l’aide d’une diététicienne pour élaborer des menus équilibrés et ainsi lutter contre l'obésité infantile... tout en gardant une diversité dans les menus pour éviter la monotonie. Les Commissions de menus ont lieu tous les trois mois et les parents représentants élus y sont conviés, à tour de rôle, pour y participer activement sous le contrôle, bien évidemment, de la diététicienne. Par ailleurs, la ville affiche clairement sa volonté d'introduire dans les menus des produits provenant de l'agriculture biologique et de producteurs locaux. Ainsi, le pain est bio au quotidien et deux à trois aliments bio sont servis chaque semaine (crudités, fruits, laitages…) dans les menus des six restaurants scolaires de Melun.