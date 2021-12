Melun : Lancement de Jardins Partagés

Confrontée au problème de jets de déchets par les fenêtres, la RUF a souhaité attirer l’attention des habitants. Après plusieurs opérations d'information et de sensibilisation, le bailleur a mis à profit un comité technique pour solliciter la ville de Melun, et plus particulièrement la GUP, afin de mettre en place des Jardins Partagés.

La Maison du Projet de Melun a donc sollicité certains services municipaux comme les Espaces Verts, mais aussi ses partenaires, en vue de réunir les compétences de chacun pour la bonne réalisation de ce projet.

L’objectif est d’occuper la grande parcelle qui se situe derrière le bâtiment de la résidence grâce au jardinage. Outre les rencontres et la convivialité qui découleront de ces moments de détente, il sera également question de tri et de compost.

Ainsi, le service des Espaces Verts apportera ses conseils pour l’entretien des plantes, le service Développement Durable mettra en avant les solutions de gestion des déchets et le Smitom proposera une formation aux gestes écologiquement responsables.

Ces Jardins Partagés sont entièrement financés par le bailleur de la résidence des Mézereaux, la RUF.