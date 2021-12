Melun : la réhabilitation thermique mise en avant

Denis Jullemier, président d'Habitat 77 et Paul Gibert, directeur général, ont souhaité réunir l'ensemble des partenaires pour inaugurer la fin du chantier de réhabilitation thermique de 214 logements concernés par d'importants travaux de rénovation.

Financé pour une partie par le fonds Européen, le Département de Seine-et-Marne, l'État et la CD, cette opération s'est donnée pour objectif « de faire diminuer les dépenses énergétiques des locataires et d'apporter confort de vie et bien-être des résidents pour ce quartier en pleine mutation ».

Selon les objectifs fixés, le bilan énergétique des logements évoluera de la classe F à la classe C, ou B pour certains d'entre eux. Ces actions ciblées, d'un coût total de 4 millions d'euros, devrait permettre un écart total d'énergie primaire estimée à 68 %. La réduction de dépense énergétique doit entraîner quant à elle une économie des charges locatives estimée à 33 %.

Pour l'occasion, Louis Vogel, maire de Melun, Aude Luquet, députée, Gilles Battail, conseiller régional Île-de-France et maire de Dammarie-les-Lys et André Pierre-Louis, sous-préfet chargé de la politique de la ville, sont venus constater la transformation du quartier et rencontrer les habitants. Une opération se voulant réussie, les locataires ayant « déjà constaté un mieux vivre dans leurs logements ».

Pour Aude Luquet, il s'agit « d'opérations importantes, qu'il nous faut développer dans les années à venir, afin de diminuer les consommations énergétiques des locataires, de réduire leurs dépenses en la matière et de leur permettre de bénéficier d'un logement plus confortable et adapté ».

« Ces travaux, initiés par une convention pluriannuelle, signée le 13 mars 2015, dans le cadre du programme de rénovation urbaine de la ville de Melun et en partenariat avec l'Etat, étaient fortement attendus par les habitants », avait en effet indiqué Denis Jullemier, président d'Habitat 77, lors lancement officiel du projet.

« Par ce programme de réhabilitation thermique, nous participons aujourd'hui à la transition écologique nécessaire et essentielle à notre époque mais nous répondons également à un impératif social : rendre du pouvoir d'achat aux Melunais », a souligné Louis Vogel.