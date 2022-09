Melun : la médiathèque La Boussole accueille Xavier Courteix en résidence

Ce roman-photo fera l’objet d’une publication aux éditions Flblb et aura pour thématique la rencontre fictive avec un aïeul. « Le roman-photo donne la parole aux habitants. Il interroge les valeurs sociales et permet de faire écho à leurs différents parcours », explique Xavier Courteix, déjà auteur d’un premier roman-photo intitulé “Contrôle des voyageurs“ et paru en 2019.

Cet atelier d’écriture se déroulera le vendredi (hors vacances scolaires) à partir du 7 octobre (14 heures – 16 heures). Une dizaine de dates est prévue en fonction de la progression de chaque participant.

Médiathèque et centre social La Boussole : 2, rue Claude Bernard, Melun. Inscription : 01 64 09 72 92 et laboussole@ville-melun.fr.