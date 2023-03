Melun : l’Escale fête le printemps avec Marc-Antoine Le Bret

C’est un beau programme que vous propose l’Escale, à Melun, pour cette fin de saison. Il y aura notamment deux humoristes qui ont la cote actuellement et des interludes musicaux endiablés.

Le samedi 25 mars, c’est Marc-Antoine Le Bret qui montera sur les planches à partir de 20 h 15 dans une ambiance “fin du monde“ à l’occasion de son nouveau seul-en-scène baptisé “Solo“. L’imitateur y incarne près de 100 personnalités et aborde avec humour la fin de l’humanité. En tournée un peu partout en France jusqu’à la fin juillet, Marc-Antoine Le Bret effectue un crochet par Melun avant de se produire en Belgique. Egalement chroniqueur radio (d’abord sur Europe 1, puis sur RFM depuis 2016), il propose un large répertoire d’imitations, de Kylian Mbappé à Geneviève de Fontenay en passant par François Hollande, Régine ou encore Philippe Katerine. De quoi susciter la curiosité si vous ne connaissez pas encore cet artiste talentueux.

Le festival Les Amplifiés le 17 mai

Tristan Lopin lui succédera le vendredi 14 avril (20 h 15). On ne présente plus cet homme à l’humour décapant qui cumule plus de 300 000 abonnés sur Instagram grâce à ses sketchs en lien avec l’actualité ou encore ses chroniques sur France Inter. Depuis plusieurs mois maintenant, Tristan présente son spectacle “Irréprochable“ à travers l’Hexagone.

Pour conclure sa saison, l’Escale va également proposer trois concerts. Si vous êtes fan et nostalgique du groupe mythique Queen, retrouvez “The world of Queen“ le samedi 15 avril (20 h 15). Un hommage moderne et émouvant écrit et réalisé par Fred et Alexandre Caramia en 2006. Le mercredi 17 mai (à partir de 17 heures), rendez-vous avec le festival Les Amplifiés. Seront présents cette année Caballero et Jeanjass, Youv Dee, Eesah Yasuke, figures montantes du rap.

Enfin, retrouvez les Sea Girls avec leur concert “Anthologie ou presque !“ le mardi 23 mai (20 h 45). Un style bien à elles mélangeant musique, magie et autre détails scéniques. Les Sea Girls vont faire vibrer l’Escale sur des thèmes de la vie quotidienne dans un show entraînant et plein d’humour.

L’Escale : Avenue de la 7e division blindée américaine, Melun. Informations et réservations : 77.agendaculturel.fr/l-escale-melun et 01 64 19 41 09.