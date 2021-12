Melun : Jean-Marc Mormeck invite des jeunes à « vivre leurs rêves »

« Il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie ». C'est en substance le message que Jean-Marc Mormeck a souhaité délivrer à des élèves de 3e et de 4e du collège des Capucins pour le « Mois de l'entrepreneuriat dans les quartiers d'Île-de-France. « Invité par l'association Fidamuris, le champion du monde de boxe intervenait au sein de cet établissement classé en réseau d'éducation prioritaire pour le compte de l'association 100 000 entrepreneurs.

« Quels sont vos rêves ? », demande le délégué interministériel. « Footballeur » revient souvent du côté des garçons. « Et l'école là dedans ?, qui souhaite devenir avocat, médecin ? […] Et les filles, je ne les ai pas entendues ? ». Les noms de métiers fusent finalement, tels que psychiatre, psychologue, avocat et médecin.

Jean-Marc Mormeck poursuit sur son parcours : « Etant jeune, je disais à mes proches que je voulais devenir champion, on me disait « tu rêves ». […] Très confiant avant mon premier match amateur, j'ai pourtant perdu. Je me suis relevé et j'ai travaillé encore plus fort », explique-t-il, cherchant à motiver une assemblée à l'écoute. « Si moi je l'ai fait, on peut tous le faire ».

« Est-ce que vous avez des gardes du corps ? », demande un jeune, déclenchant des sourires dans la salle. Et Jean-Marc Mormeck de répondre : « quand on fait un sport de combat, on a plus besoin de combattre, on arrive toujours à discuter ».

Un champion entré au Gouvernement

Né à Point-à-Pitre, Jean-Marc Mormeck a passé son enfance à Bobigny. La fonction de délégué interministériel à l'Egalité des chances des Français d'Outre-mer s'est donc naturellement imposée à lui, une fois sa carrière sportive terminée et ses six titres remportés. « Avant, je me battais pour moi. Aujourd'hui j'ai envie de me battre pour les autres », explique-t-il aux élèves désireux de comprendre pourquoi le sextuple champion a désormais choisi cette voie. « Quand on sort de banlieue, on n'a pas toujours de réseau et on ne sait pas où aller pour trouver une formation ou un stage ».

Et Jean-Marc Mormeck de conclure : « c'est possible d'y arriver, même si l'on vient des quartiers. Il faudra peut-être travailler un peu plus et se donner les moyens nécessaires. Mais il faut le faire, au risque de se dire ensuite que c'est trop tard ».