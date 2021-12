Melun : Inventaire de la biodiversité

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 de Melun. Après la première réunion d'information du 12 mars, il est désormais possible de s’inscrire pour les prochains rendez-vous à l’adresse biodiversite@me77.fr . Ces formations et informations visent à vous aider à reconnaître les espèces vivantes à deux pas de chez vous (plantes, oiseaux, insectes, escargots, chauve-souris, libellules, ...). Pendant toute l’année, des spécialistes de la biodiversité proposent gratuitement des sorties d’observation, des formations et des rencontres d’étapes. La prochaine réunion aura lieu le samedi 26 avril à l’Espace Saint-Jean (studio des conférences), de 10h à 17h. Il s’agit d’une journée enquêtes vigie-nature, avec accompagnement à la mise en œuvre des protocoles.

La réunion suivante aura lieu le 7 mai à l’Espace Saint-Jean (studio des conférences), de 8h30 à 14h30. Il s’agit d’une journée de formation d'aide à la reconnaissance des reptiles. Renseignements au 06 43 23 91 06 (direction du Développement durable).