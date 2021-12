Melun : Guichet unique pour les familles

Il s’agit de généraliser le Guichet Unique centralisé pour toutes les inscriptions dans un seul service communal, de diversifier les modes de paiement des services (paiement en ligne, prélèvement automatique, paiement CB…) avec la mise en place de la facture unique, de communiquer via Internet, et d’adapter les heures d'ouverture des services à la vie des Melunais. L’Espace Accueil se décomposera en deux pôles : L'Accueil Citoyen à l’Hôtel de Ville et l'Accueil Famille au bâtiment Lebarbier.

L’ouverture d’un portail Famille pour les démarches en lignes (un outil réactif répondant à une demande forte des administrés de facilitation des démarches, de simplification de procédures et de fluidité des informations) accompagnera cette simplification. Tous les Melunais vont pouvoir, 24h sur 24 et 365 jours par an, procéder à une préinscription (écoles, crèches, activités culturelles, sociales, sportives ou de loisirs), fournir un justificatif, effectuer un paiement, consulter leur relevé de compte des prestations. Sont concernées, les prestations Enfance Famille dans un premier temps, l'école multisports et l'école de musique dans un deuxième temps.