Melun : Fresque géante

L’œuvre artistique qui vient d'être peinte sur l'une des façades de la résidence des Frères Lumière a été réalisée en cinq jours par l'association « l'Art en contre ». L'ensemble des œuvres reprend la thématique du cinéma en lien avec le nom de la résidence, les Frères Lumière (considérés comme les pères fondateurs du cinéma à grande échelle). Cette première façade illustre le portait de ces deux personnages et symbolise l'évolution du cinéma depuis les inventions de ces derniers (fin XIXe-début XXe) jusqu'à nos jours avec la mise en exergue des lunettes 3D. L'objectif de ce projet est d'embellir cette résidence et de faire participer les habitants à cet embellissement. Au total, plus de 50 habitants ont choisi les deux œuvres qui seront peintes sur cette résidence. A la fin du mois d'août, une nouvelle fresque, réalisée par un autre artiste, verra le jour sur l'une des façades de cette même résidence.