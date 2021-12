Melun : Forum Emploi et Avenir 2013

De l’industrie, au commerce, en passant par la banque, l’artisanat, le transport, la grande distribution ou la bureautique, tous les secteurs d’activité sont représentés. Les entreprises présentes proposent des offres d’emploi à court terme et la possibilité d’un premier entretien en direct. Que vous soyez salariés ou demandeurs d'emploi, tous les acteurs de la formation continue seront présents pour vous permettre de trouver la formation qui vous adéquate selon le rythme qui vous convient : formation continue, alternance, cours du jour, cours du soir… Le Pôle orientation/conseil offre une vue globale des cursus et filières de formation. Il est le lieu du conseil pour bâtir un projet professionnel cohérent. Vous y serez également accompagné dans votre rédaction ou la relecture de votre CV. Le Pôle création et reprise d’entreprise accueillera les futurs entrepreneurs et leur apportera tous les conseils nécessaires à la concrétisation d’un projet. A votre arrivée, vous serez accueilli par un élève de BTS du CFA de Saint-Germain-Laval qui vous accompagnera sur les pôles et les stands qui vous intéressent. Des élèves en formation coiffure/esthétique vous proposeront un soin ou un coiffage et des conseils pour améliorer votre image. Deux conférences seront organisées, « Les métiers en tension à la SNCF » et « Les emplois d’avenir », ainsi qu’un atelier intitulé « Décider de se former », animés par des conseillers de Pôle Emploi, pour des personnes cherchant une formation professionnelle adaptée à leur situation. Plus d'informations avec le Bureau d'Information Jeunesse (BIJ) au 01 64 09 73 51.