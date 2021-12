Melun : Forum de l'Emploi et de l'Avenir

L’objectif de cette manifestation est de permettre une rencontre directe entre les demandeurs d’emploi et les entreprises qui souhaitent recruter. Preuve d’une forte demande des deux côtés, les précédentes éditions avaient réuni plusieurs centaines de professionnels et accueilli plusieurs milliers de visiteurs. La Ville de Melun, siège de la préfecture, se distingue du reste du département par un tissu économique et une densité d’entreprises bien supérieurs à la moyenne, notamment grâce au secteur tertiaire, soit environ 2 500 entreprises et un taux d’activité de près de 76 %% (contre un peu plus de 70 %% pour la France métropolitaine), le tout à 25 minutes de Paris. C’est ce bassin melunais, riche d’emplois, de formations, d’opportunités, qui a attiré de grosses entreprises ou des universités comme Paris II Panthéon-Assas. Mais dans le contexte difficile que connaît aujourd’hui l’emploi, la Ville de Melun a souhaité faciliter les démarches des demandeurs d’emploi en leur offrant la possibilité d’accéder à une offre large et variée de postes à pourvoir localement.

Plus d’un millier de postes à pourvoir immédiatement seront proposés lors de ce forum, qui s’inscrit dans la politique volontariste de la Ville de Melun en matière d’emploi : organisation de séries de rendez-vous avec les partenaires habituels de la Ville (SNCF, Veolia…) ; installation de l’Ecole de la Deuxième Chance pour les jeunes jusqu’à 25 ans, afin de les aider à trouver un emploi ou une formation qualifiante ; convention pour l’emploi passée avec l’État, les entreprises locales et les bailleurs sociaux notamment, dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine et, très récemment, de l’EcoQuartier de la Plaine de Montaigu, prévoyant qu’un pourcentage minimum des emplois créés pour ces chantiers reviennent aux habitants de la zone couverte par les travaux ; création de l’Ecopôle Loïc Baron ; recrutement en contrat d’avenir… Cette année encore, plus de 80 stands et plus d’une centaine de professionnels seront à l’écoute des visiteurs et proposeront des emplois immédiatement disponibles.

Relooker son image

Organisé en pôle, ce forum a pour ambition d’apporter des réponses concrètes et rapides aux questions que se posent tous les intéressés. Le pôle Emploi / Recrutement proposera, par l’intermédiaire d’une soixantaine d’entreprises de tous les secteurs d’activités, parmi lesquelles Axa, Auchan, Pasquier, Carrefour, Era Immobilier, Kiabi, McDonald’s, Veolia ou Orange, des offres d’emploi à court terme et la possibilité d’un premier entretien en direct. A noter cette année : un pôle Aéronautique et Industrie, secteur très pourvoyeurs d’emplois, sera mis en avant. Grâce à la participation de géants du secteur, comme Safran-Snecma, la SNCF Infrastructures, General Câble, le LEM, Leduc SA, le Medef, entre autres, ainsi que le CFA de l’aérien, ce forum 2014 offrira également des perspectives aux profils plus diplômés. Le pôle Formation Continue permettra aux salariés, demandeurs d'emploi ou jeunes diplômés généralistes souhaitant se professionnaliser, de trouver une formation adaptée à leurs besoins. Accompagnés de tous les acteurs de la formation, ils pourront choisir le rythme qui s’accordera le mieux à leur objectif : formation continue, alternance, cours du jour, cours du soir… Le pôle Orientation / Information offrira une vue globale des cursus et filières de formation. Les visiteurs seront également accompagnés dans leur rédaction ou la relecture de leur CV. Le pôle Création et Reprise d’entreprise accueillera les futurs entrepreneurs et leur apportera tous les conseils nécessaires à la concrétisation d’un projet, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, notamment.

Ce forum sera aussi l’occasion de repenser son image grâce à un atelier Relooking : des élèves en formation coiffure/esthétique au CFA de Saint-Germain-Laval proposeront un soin ou un coiffage et des conseils pour améliorer son image. Un atelier Cuisine, composé de quatre élèves et d’un professeur du CFA UTEC de Seine-et-Marne, présentera les différentes filières de ce secteur très porteur, tout en faisant la démonstration de leur savoir-faire. Les visiteurs seront invités à déguster leurs réalisations. Enfin, un atelier « Décider de se former », animé par les conseillers de Pôle emploi, abordera le thème des interrogations récurrentes sur l’utilité, l’efficacité ou l’existence d’une formation professionnelle adaptée à chaque situation.