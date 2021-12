Melun : fin de la grève des conducteurs de bus de Transdev

Débuté le 6 septembre, ce conflit a donc pris fin le 26 octobre. Un accord entre syndicats et direction est finalement intervenu. Les 36 lignes de bus Transdev de l’agglomération melunaise étaient fortement perturbées, depuis près de deux mois, en raison d'un mouvement social de conducteurs. Ces derniers dénonçaient la nouvelle organisation mise en place par Transdev en Île-de-France dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du réseau d'autobus Optile (moyenne et grande couronne de la région parisienne).

Une nouvelle réunion de conciliation entre direction et syndicats a débouché sur la signature d’un protocole d'accord qui ouvre la voie à un retour à la normale du service à partir du 28 octobre. « Il y a eu à peu près neuf engagements qui sont des points d'ajustement pour répondre aux revendications qui avaient été soulevées par les organisations syndicales. Cela concerne principalement l'organisation du travail et la déclinaison des nouvelles feuilles de service des conducteurs »,

a déclaré à l'AFP la direction de Transdev. Délégué UST-SUD du dépôt de Vaux-le-Pénil, point fort de la mobilisation, Mohamed Abdelmoumni a confirmé à l'AFP cette signature et la sortie de grève : « On a trouvé un terrain d'entente ».

Si les employés de Transdev dans les secteurs de Marne-la-Vallée et Sénart avaient déjà repris le travail, en revanche, le mouvement social persiste dans la zone de Fontainebleau. De nouvelles négociations doivent se tenir à partir du 28 octobre.