Melun : Feu vert pour le nouvel hôpital

Ce projet est porté par les agglomérations de Melun et Sénart depuis dix ans déjà. La réponse du ministère est favorable à la construction de ce nouvel équipement de santé attendu par tous les habitants de Melun et de Sénart et du bassin de santé rattaché, soit près de 300 000 habitants. Si le ministère a finalement donné son feu vert, c’est en raison de la qualité du dossier, notamment sur le plan des coopérations médicales entre tous les établissements publics et privés du Sud Seine-et-Marne. C’est aussi parce que l’hôpital de Melun, sous la houlette de son directeur MichelPallot, parti à la retraite voici quelques mois, a redressé la situation financière de l’établissement et retrouvé un équilibre financier durable. C’est enfin parce que la Communauté d’agglomération MelunVal-de-Seine a acquis, dès 2003, avec l’aide financière du Département, un terrain de 20 hectares sur la butte de Beauregard à Melun et que la Ville a apporté gratuitement un complément foncier route de Brie.