Melun fête son Brie

Véritable marché à ciel ouvert, la Fête du Brie, à Melun, témoigne de l’excellence des produits du terroir et des savoir-faire. Entre dégustations, déambulations et animations, l’événement s’est imposé comme un rendez-vous familial incontournable de la rentrée. D’autant que cette année, il s’agit de célébrer une pépite locale : le Brie de Melun. Un fromage qui fait la réputation de la commune bien au-delà de ses frontières. Chaque année depuis 20 ans, cette fête conviviale poursuit des objectifs simples : promouvoir cet excellent fromage et soutenir la filière et les producteurs.

Pour cette édition anniversaire, la manifestation gourmande est de retour avec son traditionnel marché des terroirs. Le 1er octobre, producteurs et artisans investiront les rues piétonnes et la place Saint-Jean pour faire découvrir au public de nombreux trésors culinaires provenant de toute la France. De 10 heures à 19 heures, près d’une centaine de stands permettront de découvrir les meilleurs produits en charcuteries, fromages, desserts, douceurs, bières, champagnes et alcools.

