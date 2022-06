Melun fête la musique

Une scène mobile, spécialement aménagée et décorée, mettra à l’honneur des artistes locaux issus du dispositif “Scène 77“ comme les chanteuses Aleaa et Chiara Foschiani. Dès 17 heures et jusqu’à 22 heures, cette scène fera étape dans les quartiers de l’Almont, de Montaigu et des Mézereaux et passera également par la gare et l’écoquartier Woodi. Parallèlement, les places Saint-Jean (de 16 h 30 à minuit) et Praslin (à partir de 19 heures) seront animées toute la soirée avec une programmation mêlant jazz, musiques actuelles et nouveaux talents comme le groupe La Veine. A noter que le collectif "Kunshine Sound System" proposera de découvrir un univers Roots, reggae au son d'un Sound System artisanal diffusant une sélection de plus de 180 vinyles.

