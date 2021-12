Melun : exposition Playmobil au musée de la gendarmerie nationale

Pour cette deuxième édition, l'accent a été mis sur l'actualité de la gendarmerie et toute sa technicité. Dans un espace de 200 m2, les métiers actuels de l'institution se révèlent au public à travers des dioramas thématiques. Au total, 12 scènes permettront de découvrir la Garde républicaine et ses missions (dont l'escorte présidentielle), la gendarmerie mobile, le GIGN, la gendarmerie maritime et la formation des élèves.

Musée de la gendarmerie nationale : 1-3, rue Emile Leclerc, Melun. Ouvert du lundi au dimanche (sauf le mardi) de 10 heures à 18 heures. Entrée : 4 euros. Tél. : 01 64 14 54 64.