Melun : des champions pour promouvoir l’apprentissage de la natation

Ce sont 80 enfants, âgés de six à dix ans, qui débuteront un cycle d’apprentissage de la natation en présence de plusieurs champions de la discipline (Maxime Grousset, David Aubry, Mehdy Metella, Yohann Ndoye Brouard, Charlotte Bonnet et Fantine Lesaffre). Cette opération aura pour parrain Yannick Agnel, ancien champion olympique.

Face aux inégalités d’accès à la pratique aux conséquences parfois dramatiques, ces sportifs ont choisi de poursuivre leur engagement auprès des plus jeunes, celui de la découverte et de l’apprentissage de la natation.« Quand on réalise que de très nombreux enfants en école primaire ne savent pas nager avec toutes les conséquences que cela peut impliquer, à la fois en termes de sécurité mais également d’exclusion de certaines activités nautiques auxquelles prennent part leurs petits camarades, on cherche naturellement ce qu’on peut faire à notre échelle pour faire avancer les choses », explique Yannick Agnel.