Melun : des ateliers au musée de la Gendarmerie nationale

Plusieurs ateliers vont être organisés durant ces vacances scolaires. Le premier, baptisé “Petits experts“ et programmé le 24 octobre (10h30-12h30) et le 2 novembre (14h30-16h30), sera consacré au métier de technicien d’identification criminelle (uniquement sur réservation et à partir de quatre inscriptions). Les enfants se glisseront dans la peau de ce gendarme “expert“ et découvriront ses différentes missions (étude de la scène de crime, relevé d’indices, étude d’empreintes digitales...).

Le deuxième atelier “Pantin et gendarme“ se déroulera les 26 et 31octobre (14h30-16h30, réservé aux enfants âgés de six ans et plus). Cet atelier prendra des allures effrayantes avec un gendarme qui se transforme en citrouille. Les enfants devront assembler les pièces du pantin et le décoreront avec originalité pour en faire une marionnette terrifiante.

Le troisième atelier “Calligramme de gendarme“ est prévu le 28 octobre (14h30-16h30, enfants âgés de huit ans et plus). Après un premier contact avec les œuvres phares du musée, les enfants pourront s’initier à la composition de vers et de proses sous formes de calligrammes.

Enfin, à noter que le musée de la Gendarmerie nationale est gratuit tous les premiers dimanches de chaque mois et qu’une visite guidée exclusive des collections permanentes sera réservée le 26 octobre (15 heures) aux détenteurs du pass Navigo.

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr