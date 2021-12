Melun : Déplacement de la statue Jager

Cette statue, représentant un homme très musclé conduisant un cheval en train de se cabrer sur lequel est monté un enfant, avait d’abord été exposée à l’espace Saint-Jean, puis achetée par la municipalité en 2006. Elle a coûté 80 000 €, dont 60 000 € pour l’achat de la statue et 20 000 € pour l’édification du socle et l’installation de l’éclairage. Colette Mélot, sénatrice et première adjointe municipale à la Culture et au Tourisme, a eu le coup de foudre pour cette statue. Elle a fourni 33 000 € grâce à sa réserve parlementaire. Cette statue est globalement appréciée des habitants du quartier Beauregard, même si certains émettent des réserves, les uns pour son coût élevé, les autres pour sa nudité…