Melun : “Culture +“ offre des contenus sur YouTube

Un accès à la culture en ligne, gratuit et régulier. C'est ainsi que le service culturel de la ville de Melun présente Culture +, nouveau service mis à la disposition des Melunais durant ce nouveau confinement. Le contenu de Culture + est hébergé sur la chaîne YouTube de la ville tous les samedis de 10 heures à 21 heures. A chaque heure correspond un nouveau programme à regarder le jour même ou plus tard. Le choix est varié avec des conférences, du théâtre, des tutos et des interviews. Actuellement, il est possible de découvrir la chanteuse de Dammarie-les-Lys Syam Rose à travers un entretien suivi d'un mini-concert ou les conseils de lecture des membres de l'Astrolabe, la médiathèque de Melun. Samedi, à partir de 15 h 15, le photoreporter Olivier Goujon tiendra également une conférence dans le cadre de « Voix de Presse ». Cette expérience pourrait se poursuivre après le confinement.

Culture + sur YouTube et sur www.ville-melun.fr