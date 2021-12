Melun : Centre de vacances à vendre

La résidence comprend 4 000 m² environ de bâtiments d'hébergement et de loisirs en bon état sur un terrain de près de trois hectares, à 150 m du bord de mer. Les documents relatifs à la mise en vente (cahier des charges de cession, règlement d'urbanisme, plans, diagnostics, photographies, etc.) sont téléchargeables sur le site de la ville : www.ville-melun.fr . Pour tous renseignements, contactez le service Urbanisme réglementaire et Affaires foncières - Mme Thomas au 01 64 52 74 43 ou M. Sueur au 01 64 52 74 38 / clthomas@ville-melun.fr - ssueur@ville-melun.fr .