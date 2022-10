Melun célèbre Louis Pasteur

L’Histoire a retenu que c’est dans une ferme de Pouilly-le-Fort, petit village situé à quelques kilomètres de Melun, que Louis Pasteur a procédé, en avril 1881, au premier essai de vaccination sur des moutons. Il s’était rendu en Seine-et-Marne à l’invitation de la section de Melun de la Société des agriculteurs de France. Suivra, quatre ans plus tard, la mise au point d’un vaccin contre la rage qui vaudra à ce visionnaire, physicien et chimiste de formation, une renommée internationale.

En France, 361 écoles, collèges et lycées portent ainsi son nom, tout comme 3 354 rues. Une notoriété qui fait de Louis Pasteur la deuxième personnalité publique la plus célébrée après le Général de Gaulle. Melun aussi a donné son nom à une école primaire et à un quai en bord de Seine. C’est ce lien historique que les acteurs institutionnels, culturels et associatifs de la ville ont décidé de mettre à l’honneur depuis le 1er octobre et jusqu’au 15 janvier.

Ainsi, la médiathèque Astrolabe et le service des archives municipales proposent, jusqu’au 25 octobre, une sélection d’objets retraçant la collaboration entre Louis Pasteur et Hippolyte Rossignol, vétérinaire melunais et propriétaire de la ferme de Pouilly-le-Fort.

De son côté, l’Espace Saint-Jean accueille jusqu’au 14 novembre une exposition sur l’hygiène et la santé au fil des siècles à travers des objets, collectés lors de fouilles archéologiques. Le 26 novembre, dans l’amphithéâtre de la Reine Blanche, une conférence évoquera notamment les moments clés de la carrière de Pasteur. Le cinéma Les Variétés et le musée d’art et d’histoire de Melun ne seront pas en reste avec des projections et des ateliers. Quant à la Maison des associations Jean XXIII, elle organisera un spectacle jeune public.

La création d’une fresque constituera le point d’orgue de ces festivités. Dans cette optique, la municipalité a lancé une campagne de mécénat, afin de récolter des fonds. Le projet consiste à élaborer un trompe-l’œil, qui sera situé au croisement des écoles Pasteur et Jeanne d’Arc.