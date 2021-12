Melun : campagne de dératisation

La présence des rats en ville représente une nuisance pour ses habitants en termes d'hygiène et de santé. Les rats peuvent être vecteurs de maladies – leptospirose, fièvre aphteuse, toxoplasmose, salmonellose, typhus murin…

Des actions de dératisation sont programmées chaque année à Melun. Elles concernent de nombreux intervenants coordonnés par le Service hygiène et prévention de la Ville. Cette dernière rappelle aux propriétaires, gérants ou syndics, aux locataires des immeubles à usage d'habitation, de commerces ou d'industries et aux propriétaires de terrains non bâtis, qu'ils sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l'introduction et l'installation de rongeurs et, le cas échéant, les faire évacuer.

Conformément à l'arrêté municipal n° 2003-523 du 28 octobre 2003 réglementant la dératisation sur son territoire, la Ville de Melun interviendra sur les bâtiments communaux les 29, 30 juin et 1er juillet, dans le cadre d'un contrat avec garantie et de nouvelles interventions en cas de signalement de rongeurs. Le réseau d'assainissement est traité le 6 juillet pr le CAMVS avec garantie, dans les mêmes conditions.

Cette intervention coordonnée permet une meilleure efficacité car les rats fuient les lieux traités pour se réfugier dans ceux non traités. Des gestes simples – élimination des points d'entrée facile, des déchets, des sources d'eau… – permettent d'assurer l'efficacité de cette campagne.



Pour les rats repérés sur l'espace public communal, rues et espaces verts, contacter le service hygiène et prévention : hygieneprevention@ville-melun.fr – Tél : 01 69 68 51 66.