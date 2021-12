Melun : c'est parti pour l'écoquartier Woodi

« Woodi n'est pas un quartier comme les autres, c'est un laboratoire. » Stratégie bas carbone (matériaux bio, réemploi, optimisation…), économie de circuit court, création d'un écosystème participatif… Le maire de Melun, Louis Vogel, n'a pas manqué de souligner la démarche innovante à l'origine de ce projet d'écoquartier, alliant l'urbain, le patrimoine naturel, ainsi que la santé et le bien-être. Gérard Millet, ancien maire de Melun et initiateur du projet, n'a pas non plus été oublié par l'édile, lors du lancement officiel de la construction de l'écoquartier, tenu dernièrement en présence de l'aménageur Loticis et du promoteur Crédit Agricole Immobilier.

© MSM - Gérard Millet, ex-maire de Melun, avait souhaité augmenter le nombre de propriétaires occupants (42 % logements sociaux, 30 % de locatif privé et 28 % de propriétaires occupants actuellement)

Le programme prévoit la mise en place d'équipements publics (crèche, groupe scolaire), dont certains seront dédiés à la santé et au bien-être (parcours sportif, gymnase), d'espaces communs (conciergerie solidaire, salle commune et jardins partagés) et de toutes sortes de services (cordonnerie, soutien scolaire, garde d'enfants ou encore restauration), tout en étant bordé par une forêt de 13 hectares.

Quelque 2 700 logements (601 terrains à bâtir et 1 963 appartements) pouvant héberger 8 000 habitants occuperont à terme les 65 hectares du projet. S'agissant de l'accessibilité, deux accès routiers directs et de deux stations du TZen 2 qui permettront notamment d'accéder à la gare de Melun en quinze minutes, mais aussi de se rendre au Santépôle voisin, l'hôpital « le plus moderne d'Île-de-France » dont l'ouverture est prévue pour 2018. « Woodi n'est pas un programme isolé mais s'inscrit dans la droite ligne de tous les programmes de rénovation urbaine de Melun, a souligné le maire de Melun. Il faut désenclaver les quartiers de l'arc Nord de la ville et les connecter entre eux. »

© MSM - Le village de vente de l'écoquartier.

La première tranche de travaux (2017-2020) prévoit la construction de 900 logements (commercialisés par Crédit Agricole Immobilier Promotion, Icade et MDH Promotion), d'un groupe scolaire, d'une crèche, de 4 000 m² de commerces et de la « plaine des sports ». La conciergerie solidaire, qui aura vocation à « créer du lien entre les habitants autour de pratiques sociales et éco-responsables » et à proposer divers services, verra également le jour lors de cette première phase. L'ensemble de l'écoquartier devrait être finalisé avant 2026.