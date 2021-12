Melun : C'est parti pour l'école Montessori Eveil et Moi

Christelle Loze le rappelait dans nos colonnes (n°8) en février dernier : « Melun n'avait pas cette offre d'éducation alternative, avec 40 000 habitants et 100 000 sur l'agglomération, il y a un fort potentiel ». La transmission chevillée au corps, la directrice de l'école Eveil et Moi a pu concrétiser son projet en cette rentrée. Avec 18 enfants inscrits, Christelle Loze se dit satisfaite des premiers pas de son établissement. « Les choses se mettent progressivement en place, nous avons une dynamique de groupe à créer, explique-t-elle. Nous les accompagnons vers l'autonomie et la socialisation ».

L'équipe se compose actuellement de trois personnes, avec un éducateur pour les 3-6 ans et un assistant bilingue anglais. De nouvelles embauches devraient avoir lieu lors de la rentrée prochaine, avec l'ouverture d'un espace dédié aux 6-12 ans.

Contact : eveiletmoi@montessori-melun.fr

16 rue Saint Louis, Melun.

Tél. : 07 81 41 01 30

www.montessori-melun.fr