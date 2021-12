Melun : baptême de la 126e promotion de l'EOGN

Après les honneurs au drapeau avec les autorités, les ministres ont remis des décorations puis ont signé le livre d'or de la promotion baptisée " Promotion de la légion d'honneur".

" Instituée le 19 mai 1802 par le Premier consul Napoléon Bonaparte, la Légion d'honneur est la plus haute distinction nationale. Depuis plus de deux siècles, dans un vaste brassage républicain, elle récompense les mérites éminents des civils et militaires, en dehors de toute considération sociale ou professionnelle. Parenthèse dans l'histoire de l'Ordre, l'usage répandu d'une attribution collective durant près de cent cinquante ans est clos depuis 1962, afin de respecter la notion « d'élite vivante » chère à l'esprit du créateur de cette récompense suprême ", explique la préfecture.

" En décidant d'attribuer de manière très exceptionnelle la Légion d'honneur à l'École des officiers de la gendarmerie nationale, par décret du 25 novembre 2019, le président de la République, Grand maître de l'Ordre, a voulu ainsi non seulement rendre hommage aux officiers de la gendarmerie morts pour la France ou morts pour le service de la Nation, permettant de rehausser encore le prestige de cette grande école militaire et de service public ", ajoute-t-on du côté de la préfecture.

" Au travers le choix du parrain, « promotion de la Légion d'honneur », c'est le « signe glorieux du sacrifice », l'incarnation du courage et des hauts faits d'armes de leur École que l'ensemble des élèves-officiers de la 126ème promotion ont souhaité fièrement porter ".