Au programme de cette animation-découverte : dégustation de fruits secs et miels, Soupe au Brie au primeur et tartines de Brie .

Cette matinée de dégustations est accompagnée de découvertes patrimoniales : Prieuré Saint-Sauveur, Place Jacques Amyot et l'Eglise Saint-Aspais

Samedi 3 octobre à 10h00. Réservation au 01 64 52 64 52 ou par mail : contact@otmvs.com.

.