Melun accueille le Gaming WinterFest

Ce salon organisé par la société KayZe regroupera de nombreuses activités dont :

un espace Gaming

un espace Découverte

un espace YouTuber

L'objectif de ce festival d'hiver du jeu vidéo - à l'américaine le « Gaming WinterFest » - est de rassembler les différents acteurs du numérique pour permettre aux visiteurs de s'amuser tout en ayant la possibilité d'apprendre de nombreuses choses ou d'en découvrir grâce aux professionnels du e-sport présents.

Au programme, vous pourrez assister ou participer à une énorme compétition qui se déroulera sur cinq jeux différents. Vous aurez le choix entre Hearthstone, League of Legends, Overwatch, Trackmania ou du Clash Royale pour tenter de remporter près de 7500 euros et de nombreux cadeaux tels que des souris, casques, claviers...

L'espace Découverte, dédié au monde des professionnels, proposera des stands tenus par des développeurs indépendants, des start-up et des entreprises du secteur des jeux vidéo et du numérique. Ainsi, cet espace offrira des renseignements sur les cursus et les métiers du secteur du « gaming ». En outre, de nombreuses animations seront organisées, à l'instar de tests de casques de réalité virtuelle.