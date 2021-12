Melun : 4ème Forum de l'Emploi et de l'Avenir

Le réel succès de l’édition 2013 a convaincu la mairie de Melun de poursuivre la tenue de cet évènement malgré les contraintes budgétaires.

Preuve d’une forte demande des deux côtés, les précédentes éditions avaient réuni plusieurs centaines de professionnels et accueilli plusieurs milliers de visiteurs.

De fait, la ville de Melun, préfecture de Seine-et-Marne, se distingue du reste du département par un tissu économique et une densité d’entreprises bien supérieurs à la moyenne, notamment grâce à son secteur tertiaire performant. Melun, c’est quelque 2 500 entreprises et un taux d’activité de près de 76 %% (contre un peu plus de 70 %% pour la France métropolitaine).

C’est ce bassin melunais, riche d’emplois, de formations, d’opportunités, qui a attiré de grosses entreprises ou des universités comme Paris II Panthéon-Assas.

Plus d’un millier de postes à pourvoir immédiatement seront proposés lors de ce forum. La démarche qu’effectue le demandeur d’emploi n’a rien d’agréable et c’est pourquoi il a fallu faciliter son action par une bonne organisation des pôles et stands.

Cette année encore, et malgré la dégradation continue de la situation de l’emploi, ce sont plus de 80 stands et plus d’une centaine de professionnels qui seront à l’écoute des visiteurs et qui proposeront des emplois immédiatement disponibles. Le pôle Emploi / Recrutement proposera, par l’intermédiaire d’une soixantaine d’entreprises de tous les secteurs d’activités, parmi lesquelles AXA, Auchan, Carrefour ou Orange, des offres d’emploi à court terme et la possibilité d’un premier entretien en direct. Cette année, un pôle Aéronautique et Industrie, secteurs très pourvoyeurs d’emplois, sera mis en avant grâce à la participation de géants du secteur, comme Safran-Snecma, la SNCF Infrastructures entre autres, ainsi que le CFA de l’aérien, pour offrir des perspectives aux profils plus diplômés. Le pôle Formation Continue permettra à tous de trouver la formation qui leur convient. Le Pôle Orientation / Information offrira une vue globale des cursus et filières de formation. Le Pôle Création et Reprise d’entreprise accueillera les futurs entrepreneurs et leur apportera tous les conseils nécessaires à la concrétisation d’un projet, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, notamment. Ce Forum sera aussi l’occasion de repenser son image grâce à un atelier Relooking, de se régaler à l’atelier Cuisine, ou de se renseigner auprès de conseillers de Pôle Emploi animant l’atelier « Décider de se former ».